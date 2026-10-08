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Entre 45 et 49 ans

Dépistage du cancer du sein: des femmes délaissées par le programme québécois

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Entendu dans

Le Québec maintenant

le 8 octobre 2026 16:39

Avec

Gino Chouinard
Gino Chouinard
Dépistage du cancer du sein: des femmes délaissées par le programme québécois
Gino Chouinard / Cogeco Média

Les femmes de 45 à 49 sont toujours exclues du Programme québécois de dépistage du cancer du sein, contrairement aux autres provinces canadiennes.

Le porte-parole de la Société canadienne du cancer, le Dr Denis Soulières, explique qu'un taux de mortalité des femmes atteinte du cancer du sein est plus élevé au Québec que le reste du Canada.

Il estime que l’accès précoce au dépistage est crucial pour réduire les diagnostics tardifs et les coûts associés aux traitements.

Écoutez le Dr Denis Soulières, hématologue-oncologue et porte-parole scientifique et médical de la Société canadienne du cancer, expliquer son point de vue sur la question, jeudi, au Québec maintenant.

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