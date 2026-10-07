Pression et détresse psychologique

À la suite d'une forte pression du Collège des médecins et de l'appel de 1 500 praticiens, la coroner Géhane Kamel mènera une enquête publique sur les récents suicides de cinq jeunes médecins survenus entre mars et août derniers.

La chroniqueuse Alexane Drolet s'est penchée sur ce drame qui touche de près la communauté médicale, alors que près d'un médecin sur deux affirme avoir vécu des épisodes dépressifs et que les idées suicidaires touchent près de 20 % des résidents.

Écoutez la chroniqueuse Alexane Drolet partager les détails, mercredi après-midi, à l'émission Le Québec maintenant.

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