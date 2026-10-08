Revue de la semaine de Nathalie Normandeau

C'était une semaine très, très chargée en faits saillants politiques.

Nathalie Normandeau analyse la défaite historique de la CAQ, la montée du Parti québécois de Paul St-Pierre Plamondon (59 députés), et la percée d’Éric Duhaime (Parti conservateur du Québec, 19 députés).

Elle évoque l’injonction de Me Lawrence Denis sur le serment au roi, l’annonce fédérale de Mark Carney sur les thermopompes à Sherbrooke, et la réaction attendue du Québec.

Écoutez l'éditorial de Nathalie Normandeau, jeudi après-midi au Québec maintenant avec Gino Chouinard.

Sont aussi mentionnés Nada Boumeftah, Charles Milliard, Ruba Ghazal, Éloïse Coulombe, et la déclaration d’Elon Musk sur l’indépendance du Québec.