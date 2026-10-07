Taux d'hypothécaire

Les Canadiens ont changé leurs habitudes pour ce qui est du marché hypothécaire.
Écoutez la chroniqueuse économique Michèle Boisvert à ce sujet au micro de Gino Chouinard.
Les sujets discutés
- Journée difficile sur les marchés boursiers;
- La part des hypothèques à taux fixe (cinq ans) au Canada est tombée à 8,8 % en juillet, les Canadiens privilégiant désormais les taux variables ou à plus court terme;
- On aborde le déficit public français (5,4 % du PIB) et la demande de 10 milliards d’euros par les lycéens;
- La menace de poursuite de Mélanie Joly contre Cleveland-Cliffs