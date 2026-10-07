Vie au travail

La journaliste et chroniqueuse Maude Goyer a écrit dans La Presse un article lié aux relations sexuelles entre deux collègues consentants sur les lieux de travail.

Écoutez Maude Goyer expliquer ce qu'il l'a motivée à écrire cette histoire et les conséquences liées en compagnie de Gino Chouinard.

L'inspiration est venue d'une situation réelle vécue par un ami sur son lieu de travail

Les enjeux abordés incluent le consentement, le niveau hiérarchique, l’intervention des ressources humaines, la réputation de l’entreprise, et la jurisprudence, avec des sanctions variant selon la gravité, la répétition et l’impact sur le climat de travail.