En France, la rue demeure un terrain de contestation privilégié où s'exprime un rapport unique entre les citoyens, les privilèges accordés par l'État et la culture de la manifestation.

Alors que de nouvelles mobilisations lycéennes et syndicales secouent le pays, la récurrence de ces mouvements sociaux illustre un modèle où la moindre remise en cause des services publics ou du «panier de services» étatiques déclenche une vive résistance.

Entre déboires politiques, escalade de la violence et intervention des forces de l'ordre, ces rassemblements massifs s'inscrivent dans une véritable tradition politique française qui contraste fortement avec les mœurs d'autres nations.

Écoutez le chroniqueur Luc Ferrandez aborder le tout, jeudi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.