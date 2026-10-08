Halte chaleur 24/7

Au lendemain de la mort d'une femme dans un campement, la Ville de Montréal a dévoilé son plan chaleur hivernal prévoyant 3 000 places en haltes d’urgence.

Pour concrétiser cette initiative et offrir des services 24 heures sur 24, la mairesse demande un financement de 20 millions de dollars au gouvernement provincial.

Bien que les organismes communautaires saluent la rapidité d'intervention et l'accès continu, ils rappellent que les mesures d'urgence demeurent temporaires.

La véritable solution réside, soulignent-ils, dans l'accès à des logements durables accompagnés d'un suivi psychosocial à long terme.

Écoutez le reportage d'Any Guillemette, journaliste de Cogeco Média, jeudi au Québec maintenant avec Gino Chouinard.