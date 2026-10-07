En dépit de rôles de détestables

Rémi-Pierre Paquin a quitté récemment l'animation d'une quotidienne radiophonique, mais il n'est pas vraiment moins occupé.
Écoutez le comédien et animateur Rémi-Pierre Paquin avec Gino Chouinard et toute l'équipe à l'émission Le Québec maintenant.
Rémi-Pierre Paquin nous parle de sa transition de la radio matinale à des projets variés, dont le balado avec ses amis Pierre-François Lejeune et David Savard.
Il évoque son rôle de René Bolduc dans Stat, sur Radio-Canada, et ce que ce type de rôle de personnages détestables lui apporte.
«Pour un comédien, de mettre la marde dans les scènes: c'est super. Tu rentres, tu brasses tes affaires, puis tu t'en vas. J'adore ces rôles-là, C'est vraiment un cadeau pour moi.»
Rémi-Pierre Paquin partage sa passion pour les voitures à travers la nouvelle série Zombie cars.
Il discute aussi de ses expériences entrepreneuriales avec les tavernes irlandaises Le Trèfle et le nouveau Hochelaga Bagel Club.