En dépit de rôles de détestables

Rémi-Pierre Paquin a quitté récemment l'animation d'une quotidienne radiophonique, mais il n'est pas vraiment moins occupé.

Écoutez le comédien et animateur Rémi-Pierre Paquin avec Gino Chouinard et toute l'équipe à l'émission Le Québec maintenant.

Rémi-Pierre Paquin nous parle de sa transition de la radio matinale à des projets variés, dont le balado avec ses amis Pierre-François Lejeune et David Savard.

Il évoque son rôle de René Bolduc dans Stat, sur Radio-Canada, et ce que ce type de rôle de personnages détestables lui apporte.