Une importante vague de contestation secoue la France, alors que des lycéens se rassemblent à la place de la Bastille, à Paris, pour protester contre les mauvaises conditions d'enseignement et la dégradation matérielle de leurs établissements.

Rappelant par son ampleur le Printemps érable, cette révolte spontanée gagne les banlieues et plusieurs villes de province, où des tensions et des débordements violents sont déjà signalés.

Écoutez le chroniqueur Carl Marchand, envoyé spécial de l'émission Lagacé le matin à Paris, commenter la situation.