À la suite des élections du 5 octobre dernier, l’Assemblée nationale connaîtra un renouvellement majeur avec l’arrivée de 99 nouveaux députés sur un total de 127.

L'ancien député et ministre François Bonnardel se souvient d'avoir dû apprendre ses fonctions extrêmement rapidement lorsqu'il a été élu pour la première fois en 2007 sous la bannière de l'ADQ.

Cette réalité est encore plus vraie dans un contexte de gouvernement minoritaire comme ce sera le cas, à son avis.

François Bonnardel, ancien député de Granby et ancien ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration du Québec expliquer le tout, jeudi, au micro de Gino Chouinard.