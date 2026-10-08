Le retour du gardien chez les Canadiens

Le Tricolore affrontera les Predators de Nashville à domicile, jeudi, au Centre Bell.

Jacob Fowler fera son retour devant le filet des Canadiens et Martin McGuire pense qu'il pourrait connaître un bon match.

Il explique que Fowler a eu deux excellentes sorties dans la Ligue américaine depuis le début de la saison, avec un taux d'efficacité de 0.945.

Qu'est-ce qui est à surveiller lors de cette rencontre?

Écoutez le descripteur de matchs des Canadiens au réseau Cogeco Média, Martin McGuire, mettre la table pour le match de jeudi soir, au Québec maintenant.