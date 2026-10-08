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Le retour du gardien chez les Canadiens

Jacob Fowler devant le filet: «Il va arriver avec le couteau entre les dents»

par 98.5

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Entendu dans

Le Québec maintenant

le 8 octobre 2026 16:11

Avec

Gino Chouinard
Gino Chouinard
Martin McGuire
Martin McGuire
Jacob Fowler devant le filet: «Il va arriver avec le couteau entre les dents»
Jacob Fowler assurera le départ devant le filet des Canadiens face aux Predators, jeudi soir, à Montréal / La Presse Canadienne / Christopher Katsarov

Le Tricolore affrontera les Predators de Nashville à domicile, jeudi, au Centre Bell.

Jacob Fowler fera son retour devant le filet des Canadiens et Martin McGuire pense qu'il pourrait connaître un bon match.

Il explique que Fowler a eu deux excellentes sorties dans la Ligue américaine depuis le début de la saison, avec un taux d'efficacité de 0.945.

Qu'est-ce qui est à surveiller lors de cette rencontre?

Écoutez le descripteur de matchs des Canadiens au réseau Cogeco Média, Martin McGuire, mettre la table pour le match de jeudi soir, au Québec maintenant.

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