De la télé du Québec aux plateaux français

L'actrice québécoise Noémie O'Farrell revient sur son expérience de tournage dans la comédie française Las Vegas Thérapie, réalisée par Sarah Kaminsky.

Principalement tourné en Utah et à Las Vegas, le film met en vedette des acteurs chevronnés tels que Laure Calamy, Jérôme Commandeur et Jérémie Rénier.

Décroché après des auditions à distance, le rôle de Morissette Brulotte — une Québécoise à la fois «trash et fleur bleue» — a été adapté pour refléter le parler québécois sans nécessiter de sous-titres.

Bien qu'attachée à sa vie au Québec, la comédienne se dit ouverte aux opportunités internationales.

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