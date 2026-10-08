 Aller au contenu
De la télé du Québec aux plateaux français

Noémie O'Farrell sur grand écran, dans la comédie française «Las Vegas thérapie»

par 98.5

0:00
7:07

Entendu dans

Le Québec maintenant

le 8 octobre 2026 15:38

Avec

Gino Chouinard
Gino Chouinard
Catherine Beauchamp
Catherine Beauchamp
Noémie O'Farrell sur grand écran, dans la comédie française «Las Vegas thérapie»
Noémie O'Farrell, actrice québécoise vue dans Sorcière, Contre-offre, Fabuleuse et Indéfendable, a récemment tourné dans le film français Las Vegas Thérapie. / Cogeco Média

L'actrice québécoise Noémie O'Farrell revient sur son expérience de tournage dans la comédie française Las Vegas Thérapie, réalisée par Sarah Kaminsky. 

Principalement tourné en Utah et à Las Vegas, le film met en vedette des acteurs chevronnés tels que Laure Calamy, Jérôme Commandeur et Jérémie Rénier.

Décroché après des auditions à distance, le rôle de Morissette Brulotte — une Québécoise à la fois «trash et fleur bleue» — a été adapté pour refléter le parler québécois sans nécessiter de sous-titres.

Bien qu'attachée à sa vie au Québec, la comédienne se dit ouverte aux opportunités internationales. 

Écoutez la chronique culturelle de Catherine Beauchamp, jeudi au Québec maintenant. 

Vous aimerez aussi

Le Groupe Entourage lance le nouveau média numérique «Funné»
Lagacé le matin
Le Groupe Entourage lance le nouveau média numérique «Funné»
0:00
7:50
Michel Jean lance «Nishim», son tout nouveau roman
Lagacé le matin
Michel Jean lance «Nishim», son tout nouveau roman
0:00
6:26
Parce que vous voulez tout savoir!
Infolettre

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des promotions, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Avis en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Le Québec maintenant

Voir tout
Est-ce déjà le moment d'acheter des décorations de Noël?
Rattrapage
«Christmas Creep»
Est-ce déjà le moment d'acheter des décorations de Noël?
«D'ici décembre, on va hisser le nouveau toit au sommet» -Jeremy Filosa
Rattrapage
Mise à jour du toit du Stade olympique
«D'ici décembre, on va hisser le nouveau toit au sommet» -Jeremy Filosa
Hantée: «Ça va dans un registre qui touche toute la famille»
Rattrapage
Film québécois
Hantée: «Ça va dans un registre qui touche toute la famille»
Dépistage du cancer du sein: des femmes délaissées par le programme québécois
Rattrapage
Entre 45 et 49 ans
Dépistage du cancer du sein: des femmes délaissées par le programme québécois
«C'est le genre de posture qui donne de l'oxygène au Parti québécois»
Rattrapage
Revue de la semaine de Nathalie Normandeau
«C'est le genre de posture qui donne de l'oxygène au Parti québécois»
Jacob Fowler devant le filet: «Il va arriver avec le couteau entre les dents»
Rattrapage
Canadiens de Montréal
Le retour du gardien chez les Canadiens
Jacob Fowler devant le filet: «Il va arriver avec le couteau entre les dents»
L'«infidélité d'attention»: quand nos écrans s'immiscent dans nos relations
Rattrapage
Reprendre le contrôle face aux algorithmes
L'«infidélité d'attention»: quand nos écrans s'immiscent dans nos relations
99 nouveaux députés à Québec: «L'apprentissage se fait à vitesse grand V»
Rattrapage
François Bonnardel se souvient
99 nouveaux députés à Québec: «L'apprentissage se fait à vitesse grand V»
Manifestations lycéennes à Paris: «Mon Dieu, il y avait du monde»
Rattrapage
Place de la Bastille
Manifestations lycéennes à Paris: «Mon Dieu, il y avait du monde»
Montréal dévoile son plan hivernal de 3 000 places pour l'itinérance
Rattrapage
Halte chaleur 24/7
Montréal dévoile son plan hivernal de 3 000 places pour l'itinérance
«Je continue de vouloir me faire aimer» -Rémi-Pierre Paquin
Rattrapage
En dépit de rôles de détestables
«Je continue de vouloir me faire aimer» -Rémi-Pierre Paquin
Une influenceuse fitness triche à son marathon
Rattrapage
Elle perd sa commandite
Une influenceuse fitness triche à son marathon
Les relations sexuelles entre collègues consentants sur les lieux de travail
Rattrapage
Vie au travail
Les relations sexuelles entre collègues consentants sur les lieux de travail
«Le 5 ans fixe perd de la popularité pour des termes plus courts ou le variable»
Rattrapage
Taux d'hypothécaire
«Le 5 ans fixe perd de la popularité pour des termes plus courts ou le variable»