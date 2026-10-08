Connaissez-vous le concept d'«infidélité d'attention», théorisé par le chercheur Daniel Cox?

Ce phénomène décrit l'habitude d'être physiquement présent auprès de son partenaire... tout en étant mentalement absorbé par son téléphone intelligent.

Bien qu'il ne s'agisse pas d'une catégorie d'infidélité clinique, cette dynamique nuit grandement aux relations humaines et crée un fossé dans les couples.

Pour approfondir le sujet, le documentaire Your Attention Please analyse l'économie de l'attention et met en lumière les initiatives citoyennes pour reprendre le contrôle face aux algorithmes.

Écoutez Philippe Lacroix expliquer le tout, lors de sa chronique réseaux sociaux et culture pop, jeudi au Québec maintenant.