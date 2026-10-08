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Reprendre le contrôle face aux algorithmes

L'«infidélité d'attention»: quand nos écrans s'immiscent dans nos relations

par 98.5

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Entendu dans

Le Québec maintenant

le 8 octobre 2026 16:10

Avec

Gino Chouinard
Gino Chouinard
Philippe Lacroix
Philippe Lacroix
L'«infidélité d'attention»: quand nos écrans s'immiscent dans nos relations
Réseaux sociaux et culture pop: Philippe Lacroix patrouille le Web / Cogeco Média

Connaissez-vous le concept d'«infidélité d'attention», théorisé par le chercheur Daniel Cox?

Ce phénomène décrit l'habitude d'être physiquement présent auprès de son partenaire... tout en étant mentalement absorbé par son téléphone intelligent.

Bien qu'il ne s'agisse pas d'une catégorie d'infidélité clinique, cette dynamique nuit grandement aux relations humaines et crée un fossé dans les couples.

Pour approfondir le sujet, le documentaire Your Attention Please analyse l'économie de l'attention et met en lumière les initiatives citoyennes pour reprendre le contrôle face aux algorithmes. 

Écoutez Philippe Lacroix expliquer le tout, lors de sa chronique réseaux sociaux et culture pop, jeudi au Québec maintenant

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