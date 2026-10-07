Elon Musk soutient l'indépendance du Québec

Le milliardaire américain Elon Musk a soutenu publiquement l’indépendance du Québec, de l’Alberta et de la Saskatchewan sur la plateforme X, suscitant des réactions au Canada, notamment de Paul St-Pierre Plamondon.
Écoutez à ce sujet l'analyste et chercheuse de politique américaine Valérie Beaudoin au micro de Gino Chouinard.
Les sujets discutés
- Elon Musk soutient les mouvements indépendantistes au Canada;
- Dépenses électorales de mi-mandat: plus d'un demi-milliard de dollars ont été dépensés;
- Un candidat au Michigan veut mettre un terme à la guerre commerciale avec le Canada;
- Donald Trump veut transformer un de ses terrains de golf en résidence pour présidents.