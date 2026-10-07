Elon Musk soutient l'indépendance du Québec

Le milliardaire américain Elon Musk a soutenu publiquement l’indépendance du Québec, de l’Alberta et de la Saskatchewan sur la plateforme X, suscitant des réactions au Canada, notamment de Paul St-Pierre Plamondon.

Écoutez à ce sujet l'analyste et chercheuse de politique américaine Valérie Beaudoin au micro de Gino Chouinard.

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