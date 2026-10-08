Coulisses et moments forts

Grâce à un accès aux coulisses et sous la scène, notre journaliste Valérie Lebeuf a pu vivre le spectacle de Céline Dion à Paris d'un angle unique, juste derrière l'ingénieur du son de la star.

Elle rapporte que, malgré une petite chute et un léger oubli de paroles rapidement rattrapé par la foule, Céline Dion a offert une prestation grandiose et empreinte d'émotion.

Écoutez son compte rendu en direct de Paris, jeudi matin au micro de Patrick Lagacé.