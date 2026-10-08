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Russie

Cas de peste en Sibérie: «On a des antibiotiques très efficaces aujourd'hui»

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Entendu dans

Lagacé le matin

le 8 octobre 2026 08:30

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Cas de peste en Sibérie: «On a des antibiotiques très efficaces aujourd'hui»
La découverte d'un cas de contamination à la peste chez une technicienne de laboratoire en Sibérie suscite des inquiétudes, mais les risques de propagation à grande échelle demeurent extrêmement faibles. / STBSTD / Adobe Stock

La découverte d'un cas de contamination à la peste chez une technicienne de laboratoire en Sibérie suscite des inquiétudes, mais les risques de propagation à grande échelle demeurent extrêmement faibles.

Le nom de cette maladie évoque chez plusieurs la peste noire ayant décimé une partie de l'Europe au Moyen Âge, mais la bactérie Yersinia pestis est bien connue de la médecine moderne et se traite efficacement à l'aide d'antibiotiques. 

Écoutez le microbiologiste et spécialiste en maladies infectieuses à l'Hôpital général juif à Montréal, Karl Weiss, faire le point à Lagacé le matin jeudi.

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