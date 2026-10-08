La découverte d'un cas de contamination à la peste chez une technicienne de laboratoire en Sibérie suscite des inquiétudes, mais les risques de propagation à grande échelle demeurent extrêmement faibles.

Le nom de cette maladie évoque chez plusieurs la peste noire ayant décimé une partie de l'Europe au Moyen Âge, mais la bactérie Yersinia pestis est bien connue de la médecine moderne et se traite efficacement à l'aide d'antibiotiques.

Écoutez le microbiologiste et spécialiste en maladies infectieuses à l'Hôpital général juif à Montréal, Karl Weiss, faire le point à Lagacé le matin jeudi.