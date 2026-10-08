Inspiré par une tendance TikTok

Un élève de l'École secondaire de Matane a créé tout un émoi en circulant à bord de sa motocross à l'intérieur de l'établissement scolaire pendant la période du dîner.

L'événement, qui aurait été inspiré par une tendance sur les réseaux sociaux comme TikTok, a nécessité l'intervention des policiers, qui ont ouvert une enquête pour conduite dangereuse.

Heureusement, aucun autre élève n'a été blessé lors de l'incident, bien que le jeune motocycliste ait subi des blessures légères à l'extérieur du bâtiment.

Écoutez le chroniqueur aux réseaux sociaux Frédéric Labelle résumer cette histoire à Lagacé le matin, jeudi.