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Inspiré par une tendance TikTok

Un ado en motocross dans une école secondaire de Matane

par 98.5

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Entendu dans

Lagacé le matin

le 8 octobre 2026 07:01

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Frédéric Labelle
Frédéric Labelle
Un ado en motocross dans une école secondaire de Matane
Frédéric Labelle / Cogeco Média

Un élève de l'École secondaire de Matane a créé tout un émoi en circulant à bord de sa motocross à l'intérieur de l'établissement scolaire pendant la période du dîner.

L'événement, qui aurait été inspiré par une tendance sur les réseaux sociaux comme TikTok, a nécessité l'intervention des policiers, qui ont ouvert une enquête pour conduite dangereuse.

Heureusement, aucun autre élève n'a été blessé lors de l'incident, bien que le jeune motocycliste ait subi des blessures légères à l'extérieur du bâtiment. 

Écoutez le chroniqueur aux réseaux sociaux Frédéric Labelle résumer cette histoire à Lagacé le matin, jeudi.

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