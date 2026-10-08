Manque de classe

Le travail des médias régionaux subit d'importantes pressions, alors que la couverture journalistique sur le terrain devient de plus en plus difficile.

Lors de la soirée électorale de la candidate de la CAQ et ministre sortante dans Duplessis, Kateri Champagne-Jourdain, à Sept-Îles, la rédactrice en chef du journal Le Nord-Côtier, Emy-Jane Déry, s'est vu intimer l'ordre de quitter les lieux peu après le discours de la candidate.

Seule journaliste présente sur place pour couvrir l'événement public, elle a dénoncé ce manque de collaboration et le traitement humiliant réservé aux médias qui cherchent simplement à informer la population.

Écoutez la journaliste Emy-Jane Déry aborder le tout, jeudi matin, à l'émission de l'animateur Patrick Lagacé.