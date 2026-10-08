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Des décès tragiques

Itinérance: «La situation a explosé à Granby» -La mairesse Julie Bourdon

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Entendu dans

Lagacé le matin

le 8 octobre 2026 07:50

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Itinérance: «La situation a explosé à Granby» -La mairesse Julie Bourdon
Une vague de drames frappe de plein fouet les personnes en situation d'itinérance au Québec. / Максим Травкин / Adobe Stock

Une vague de drames frappe de plein fouet les personnes en situation d'itinérance au Québec, marquée par des décès tragiques à Montréal et à Granby, ainsi qu'un homme ayant frôlé la mort dans un camion à ordures à Longueuil.

Face à l'urgence de la situation, alors que le premier ministre Paul St-Pierre Plamondon promet de faire de l'itinérance une priorité personnelle, des intervenants réclament des actions concrètes et des financements adéquats avant l'arrivée du froid. 

Écoutez James Hughes, député libéral de Vaudreuil et ancien PDG de la Mission Old Brewery, ainsi que Julie Bourdon, mairesse de Granby, faire le point, jeudi matin, à l'émission de Patrick Lagacé. 

«Dans le très court terme, [...] il faut nécessairement assurer les organismes de première ligne afin qu'ils soient financés comme il faut pour livrer les services hivernaux.»

James Hughes

«Ce qu'il faut comprendre, c'est que la situation d'itinérance à Granby a explosé dans les dernières années. On a présentement plus de 150 itinérants dans la Ville.»

Julie Bourdon

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