Une vague de drames frappe de plein fouet les personnes en situation d'itinérance au Québec, marquée par des décès tragiques à Montréal et à Granby, ainsi qu'un homme ayant frôlé la mort dans un camion à ordures à Longueuil.

Face à l'urgence de la situation, alors que le premier ministre Paul St-Pierre Plamondon promet de faire de l'itinérance une priorité personnelle, des intervenants réclament des actions concrètes et des financements adéquats avant l'arrivée du froid.

Écoutez James Hughes, député libéral de Vaudreuil et ancien PDG de la Mission Old Brewery, ainsi que Julie Bourdon, mairesse de Granby, faire le point, jeudi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.