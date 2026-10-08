Après avoir servi dans l'unité d'élite des forces spéciales de l'Armée canadienne (FOI 2) et avoir été déployé en Afghanistan, le vétéran Alain Guimond a dû mener un tout autre combat: celui contre les blessures psychologiques, l'anxiété et la dépendance à l'alcool.

Dans le livre La dernière mission, rédigé par l'auteur et réalisateur Marc-André Chabot, M. Guimond brise le tabou de la santé mentale chez les militaires et partage son parcours de reconstruction pour inciter d'autres vétérans à aller chercher de l'aide.

Écoutez Alain Guimond et Marc-André Chabot aborder le tout, jeudi matin, à l'émission de l'animateur Patrick Lagacé.