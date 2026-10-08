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La dernière mission

Le combat d'Alain Guimond: les blessures invisibles des forces spéciales

par 98.5

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13:09

Entendu dans

Lagacé le matin

le 8 octobre 2026 09:04

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Le combat d'Alain Guimond: les blessures invisibles des forces spéciales
Le combat d'Alain Guimond: les blessures invisibles des forces spéciales / Adobe Stock

Après avoir servi dans l'unité d'élite des forces spéciales de l'Armée canadienne (FOI 2) et avoir été déployé en Afghanistan, le vétéran Alain Guimond a dû mener un tout autre combat: celui contre les blessures psychologiques, l'anxiété et la dépendance à l'alcool.

Dans le livre La dernière mission, rédigé par l'auteur et réalisateur Marc-André Chabot, M. Guimond brise le tabou de la santé mentale chez les militaires et partage son parcours de reconstruction pour inciter d'autres vétérans à aller chercher de l'aide.

Écoutez Alain Guimond et Marc-André Chabot aborder le tout, jeudi matin, à l'émission de l'animateur Patrick Lagacé.

«La dernière mission que je me donne aujourd'hui, c'est d'en parler. C'est de partager, puis briser le silence et les tabous qui entourent encore trop, je trouve, la santé mentale.»

Alain Guimond

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