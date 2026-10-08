Trop banalisées, les agressions sexuelles?

Le Journal de Montréal nous apprend jeudi matin que près de 150 femmes auraient été agressées par 36 massothérapeutes différents au Nordik Spa Village de Chelsea.

Cela arrive au moment où l’animatrice Vanessa Pilon a témoigné au cours des derniers jours avoir été victime d’une agression lors d’une soirée visant à dénoncer la violence faite aux femmes.

Est-ce que les agressions sexuelles sont trop banalisées?

Écoutez l'animatrice et créatrice de contenu, Vanessa Pilon aborder, le tout, jeudi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.