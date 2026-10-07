Serment au roi

L'avocat Lawrence David a déposé une demande d’injonction en Cour supérieure afin de tester la Cour et l'interprétation de la Constitution canadienne quant aux pouvoirs de la Couronne, qui eux, sont contestés par le futur premier ministre québécois, Paul St-Pierre Plamondon.

Me David espère que la demande sera traitée avant le 17 novembre 2026 puisque la rentrée parlementaire a lieu à cette date et que la décision de la Cour pourrait avoir une incidence sur la législature québécoise.

Écoutez la chronique politique de Nathalie Normandeau, mercredi, au micro de Gino Chouinard.