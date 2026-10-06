Lapsus et propos confus

Le Québec a un nouveau gouvernement du Parti québécois minoritaire.
Est-ce que les Américains sont au courant? Oui, semble-t-il.
Écoutez l'analyste et chercheuse de politique américaine Valérie Beaudoin à ce sujet et plusieurs autres touchant les États-Unis, avec Gino Chouinard.
Les sujets discutés
- Les médias américains ont parlé de la victoire du Parti québécois;
- Donald Trump parle de la destruction de San Diego et de Los Angeles par l'Iran...;
- Elle analyse les propos controversés de Donald Trump sur la menace nucléaire iranienne visant Los Angeles et San Diego;
- Le gouverneur de la Californie évoque le 25ᵉ amendement;
- On aborde une proposition républicaine liant le financement du transport en commun au taux de mariages et de natalité.