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Canadiens de Montréal

«Pourquoi on ne va pas chercher l'énergie québécoise?»

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Entendu dans

Le Québec maintenant

le 7 octobre 2026 15:53

Avec

Gino Chouinard
Gino Chouinard
Jérémie Rainville
Jérémie Rainville

et autres

«Pourquoi on ne va pas chercher l'énergie québécoise?»
Catherine Beauchamp / Cogeco Média

À la suite du premier match de la saison des Canadiens de Montréal à domicile, l'équipe de l'émission Le Québec maintenant est divisée par rapport aux célébrations d'ouverture. 

Entre la prestation écourtée de Gregory Charles avec le chœur du Collège vocal, l'utilisation de la vidéo d'introduction animée aux airs des Ramones et l'absence du célèbre morceau Fix You, plusieurs critiques fusent en studio quant aux choix qu'a pris l'organisation du CH. 

Écoutez les réactions des chroniqueurs Catherine Beauchamp et Jérémie Rainville quant aux célébrations du match d'ouverture, mercredi, au micro de Gino Chouinard. 

«Ce que je déplore des Canadiens de Montréal, c'est que j'ai l'impression que c'est très générique. On ne s'attarde pas assez sur le moment. C'est le premier match, c'est des matchs de séries, c'est pas pareil comme les matchs réguliers. Pourquoi on fait pas quelque chose de spécial? Pourquoi on va pas chercher l'énergie québécoise? Moi je sentais pas que la vidéo était très québécoise.»

Catherine Beauchamp

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