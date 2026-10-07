À la suite du premier match de la saison des Canadiens de Montréal à domicile, l'équipe de l'émission Le Québec maintenant est divisée par rapport aux célébrations d'ouverture.

Entre la prestation écourtée de Gregory Charles avec le chœur du Collège vocal, l'utilisation de la vidéo d'introduction animée aux airs des Ramones et l'absence du célèbre morceau Fix You, plusieurs critiques fusent en studio quant aux choix qu'a pris l'organisation du CH.

Écoutez les réactions des chroniqueurs Catherine Beauchamp et Jérémie Rainville quant aux célébrations du match d'ouverture, mercredi, au micro de Gino Chouinard.