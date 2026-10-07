Air Canada, Air Transat et Porter Airlines ont remporté des prix prestigieux aux World Airline Awards de Skytrax, à la fin du mois de septembre, mais ces honneurs sont-ils vraiment représentatifs de l’expérience client?

Pas nécessairement, nuance Jacob Charbonneau, le président de Vols en retard, qui explique que ces prix sont décernés sur la base de sondages non scientifiques menés auprès de certains clients des compagnies aériennes.

Dans cette méthodologie, il est possible de voter pour le service, l'équipage, les repas, les salons, mais pas les retards, les annulations, les bagages, ni le respect des droits des passagers.

Écoutez Jacob Charbonneau, président de Vols en retard, détailler le tout, mercredi, au micro de l'animateur Gino Chouinard.