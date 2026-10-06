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Les lendemains de défaite

«Je n'avais pas perdu l'espoir de gagner le comté» -Pascale Déry

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Entendu dans

Le Québec maintenant

le 6 octobre 2026 17:55

Avec

Gino Chouinard
Gino Chouinard
«Je n'avais pas perdu l'espoir de gagner le comté» -Pascale Déry
L'ex-ministre Pascale Déry au mois d'avril dernier. / PC/Jacques Boissinot

Plusieurs anciens députés et ministres du gouvernement de la CAQ ont dû faire leurs boîtes, mardi, laissant derrière eux une partie de leur vie.

Écoutez  Pascale Déry, candidate déchue dans Repentigny, et Ian Lafrenière, vice-premier ministre du Québec, avec Gino Chouinard.

Pascale Déry, l'ex-ministre de l’Environnement, décrit la transition post-électorale, le nettoyage du local électoral, la transmission des dossiers à Nicolas Marceau (PQ), et l’impact du vote divisé entre cinq partis.

Pour sa part, Ian Lafrenière, candidat CAQ défait dans Vachon, évoque la difficulté émotionnelle pour les équipes, la nécessité de réflexion après la défaite, l’importance de la famille, et il dénonce la violence sur les réseaux sociaux envers les candidates féminines.

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