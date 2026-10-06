Les élections sont terminées et le Québec a un nouveau gouvernement minoritaire.

Qu'en est-il des promesses électorales économiques des partis?

Écoutez la chroniqueuse économique Michèle Boisvert revenir sur les promesses électorales d'ordre économique des partis durant la campagne.

Michèle Boisvert analyse les promesses économiques des partis politiques québécois.

Si le Parti québécois est au pouvoir, certains partis partagent quelques points de vue sur divers sujets économiques, notamment, la réduction de la taille de l'État.