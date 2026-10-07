Trois événements tragiques en trois jours

Au moins trois événements ont ébranlé le Québec concernant la crise de l'itinérance au cours des derniers jours.

Mercredi matin, une femme en situation d'itinérance a péri dans un incendie qui a touché un campement situé à Montréal-Nord.

Un homme a également frôlé la mort mercredi, lui qui logeait dans une benne à ordure et qui a failli se retrouver dans le compresseur d'un camion de poubelle.

Enfin, un sans-abri a été retrouvé sans vie, à l'arrière d'un commerce à Granby, lundi soir.

Écoutez Any Guillemette, journaliste pour Cogeco Nouvelles raconter le tout, suivi de la réaction de James Hughes, député libéral de Vaudreuil et ancien PDG de Mission Old Brewery, au Québec maintenant.