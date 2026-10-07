Trois événements tragiques en trois jours

Au moins trois événements ont ébranlé le Québec concernant la crise de l'itinérance au cours des derniers jours.
Mercredi matin, une femme en situation d'itinérance a péri dans un incendie qui a touché un campement situé à Montréal-Nord.
Un homme a également frôlé la mort mercredi, lui qui logeait dans une benne à ordure et qui a failli se retrouver dans le compresseur d'un camion de poubelle.
Enfin, un sans-abri a été retrouvé sans vie, à l'arrière d'un commerce à Granby, lundi soir.
Écoutez Any Guillemette, journaliste pour Cogeco Nouvelles raconter le tout, suivi de la réaction de James Hughes, député libéral de Vaudreuil et ancien PDG de Mission Old Brewery, au Québec maintenant.
«Quand je me suis rendu sur les lieux, tout ce que je voyais par terre, c'était un carré noir avec quelques débris. C'est tout ce qui restait de la présence de [la femme décédée] sur le campement du côté de Montréal-Nord.
«La meilleure pratique? C'est toujours la même, c'est de prendre le temps de les connaître. Elles sont des personnes en situation d'itinérance pour une raison. Elles n'étaient pas toujours en situation d'itinérance. On parle de reloger des gens qui ont été dans le passé, logés comme il faut.»