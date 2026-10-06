Les industries Bonneville, une affaire de famille

Dany Bonneville, le coprésident des Industries Bonneville, raconte l’histoire familiale de l’entreprise québécoise fondée il y a 65 ans par son grand-père à Thetford Mines, pionnière dans la construction de maisons et logements abordables.

Écoutez Dany Bonneville au micro de Gino Chouinard à l'émission Le Québec maintenant.

Avec 400 employés et deux usines, Dany Bonneville souligne les défis de la transmission intergénérationnelle, l’importance de la passion, la résilience face aux crises (taux d’intérêt, verglas, pandémie), et les obstacles bureaucratiques freinant la production de logements abordables.

L’entreprise est aussi engagée en philanthropie, notamment avec Opération Enfant Soleil, ayant amassé 45 millions de dollars en 40 ans.