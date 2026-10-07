Manifestations étudiantes en France

Une quatrième manche de mobilisation pourrait avoir lieu, jeudi, à Paris. Les lycéens réclament pas moins de 10 milliards d’euros de la part du gouvernement.

Écoutez le journaliste de Cogeco Nouvelles, Carl Marchand, actuellement en France, rapporter les développements, mercredi, à l'émission du retour.

Cela dit, la journée a été moins explosive que la veille.