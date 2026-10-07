Depuis janvier 2026, les pertes financières attribuées à la fraude au pays ont dépassé les 350 millions de dollars.

Ce montant ne représenterait que 10 % de l'ensemble des fraudes, puisqu'elles ne sont pas toutes rapportées à la police.

À l'occasion du mois de la sensibilisation à la cybersécurité, Benoît Dupont met en garde contre la sophistication croissante des fraudeurs, désormais propulsée par l'intelligence artificielle.

Comment la population peut-elle éviter de tomber dans le panneau?

Écoutez Benoît Dupont, expert en cybercriminalité et porte-parole d’Ensemble contre la fraude, partager des astuces, mercredi, à La commission.