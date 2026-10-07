Députée de Maurice-Richard

Nada Boumeftah, candidate élue du PLQ dans Maurice-Richard, est au centre des conversations depuis qu'une entrevue lors de sa victoire électorale ait causé beaucoup de réactions sur les réseaux sociaux.

Tous les projecteurs sont braqués sur la députée libérale, que ce soit en entrevue ou sous forme de «meme». Elle n'a apparemment pas laissé les Québécois indifférents lors de la soirée électorale.

Écoutez la nouvelle députée libérale Nada Boumeftah revenir sur son élection, mercredi, à La commission.