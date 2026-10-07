Les Québécois manquent-ils de classe?

Des centaines de dépotoirs illégaux seraient présents sur le territoire québécois, a-t-on appris dimanche dernier, ce qui mène les animateurs de La commission à faire le «Top 10» de gestes de Québécois qui manquent de civisme.

Parmi ce classement se trouvent les gens qui klaxonnent en voiture, ceux qui ne cèdent pas leur place aux aînés dans les transports en commun ou encore les personnes qui ne disent pas bonjour dans les ascenseurs.

Écoutez Luc Ferrandez et Nathalie Normandeau aborder le manque de civisme chez certains Québécois, mercredi après-midi à La commission.