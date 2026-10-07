Des stupéfiants retrouvés dans le camion

Un carambolage impliquant un camion lourd et cinq voitures s'est produit, mercredi matin, à Sainte-Anne-de-Beaupré, dans la région de Québec.

Comme le rapporte le journaliste Kevin Dupont, l'accident est survenu vers 5h, alors qu'un camion-remorque a percuté les véhicules, immobilisés à un feu rouge.

On craignait d'abord pour la vie d'un des automobilistes, mais ce n'est plus le cas.

Le camionneur n'a pas été blessé, mais a été arrêté pour possession de stupéfiants. Il pourrait faire face à d'autres chefs, notamment conduite dangereuse.

Écoutez le journaliste Cogeco Nouvelles Kevin Dupont expliquer le cours des événements, mercredi, au micro de Nathalie Normandeau et de Luc Ferrandez.