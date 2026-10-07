L'élu de Laval entamera sa convalescence

Le maire de Laval, Stéphane Boyer, entre en convalescence après son opération réussie à l'hôpital, visant à traiter sa tumeur au cerveau.

Il en a fait l'annonce sur les réseaux sociaux, ce qui a entraîné une discussion entre Luc Ferrandez et Nathalie Normandeau sur l'intérêt public de la publication.

Ils font des parallèles avec l'ex-ministre Gérald Godin, qui avait lui aussi subi des opérations au cerveau à l'époque.

Écoutez à ce sujet l'édito de l'animateur Luc Ferrandez à l'émission La commission, mercredi en début d'après-midi.