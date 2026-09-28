Beaucoup de questions demeurent sans réponse quelques jours après l’écrasement d’un hélicoptère, samedi, en Montérégie.

Quatre personnes ont perdu la vie, soit la pilote et trois membres d’une même famille.

Une jeune femme a perdu son conjoint et père de sa fille, sa mère et son frère dans ce drame.

Le Bureau de la sécurité des transports du Canada enquête sur les causes de l’écrasement, mais celle-ci pourrait prendre jusqu’à un an.

Écoutez le journaliste Carl Marchand faire le point sur ce drame survenu samedi en Montérégie, à l'émission Lagacé le matin.

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