Succession de Christine Fréchette

Selon les sources du chroniqueur politique de Lagacé le matin, Mathieu Boivin: le député de la Coalition Avenir Québec (CAQ) et ministre sortant Ian Lafrenière songerait à se porter candidat à la chefferie du parti pour succéder à Christine Fréchette.

Mathieu Boivin explique que, bien qu'aucune décision officielle ne soit prise, Ian Lafrenière consulte son entourage et constate qu'il possède encore la volonté et la capacité de servir l'État.

Le chroniqueur souligne que la CAQ dispose de coffres bien remplis pour financer sa course grâce aux règles de financement public.

De son côté, Ian Lafrenière souhaite donner davantage de substance au positionnement de la «troisième voie» autonomiste.

Écoutez Les humeurs de La commission, avec le chroniqueur politique Mathieu Boivin, mercredi midi.