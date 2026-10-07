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Succession de Christine Fréchette

Ian Lafrenière songerait à la chefferie de la CAQ

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Entendu dans

La commission

le 7 octobre 2026 13:27

Avec

Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau

et autres

Ian Lafrenière songerait à la chefferie de la CAQ
Mathieu Boivin / Cogeco Média

Selon les sources du chroniqueur politique de Lagacé le matin, Mathieu Boivin: le député de la Coalition Avenir Québec (CAQ) et ministre sortant Ian Lafrenière songerait à se porter candidat à la chefferie du parti pour succéder à Christine Fréchette. 

Mathieu Boivin explique que, bien qu'aucune décision officielle ne soit prise, Ian Lafrenière consulte son entourage et constate qu'il possède encore la volonté et la capacité de servir l'État.

Le chroniqueur souligne que la CAQ dispose de coffres bien remplis pour financer sa course grâce aux règles de financement public.

De son côté, Ian Lafrenière souhaite donner davantage de substance au positionnement de la «troisième voie» autonomiste. 

Écoutez Les humeurs de La commission, avec le chroniqueur politique Mathieu Boivin, mercredi midi.

«Les coffres de la CAQ, les coutures craquent, les coffres sont pleins d'argent. Donc la dépouille est peut-être en train de refroidir, mais elle a encore du beau linge.»

Mathieu Boivin

Autre sujet abordé

La contestation judiciaire entourant le serment au roi et le rôle de la lieutenant-gouverneure.

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