Donald Trump déshumanise ses adversaires

En rassemblement partisan, Donald Trump a soutenu que l'Iran devrait bombarder des villes démocrates comme Los Angeles ou San Diego.
Le spécialiste en politique américaine, Guillaume Lavoie, revient sur la déclaration incendiaire du président américain, lundi dernier, lors d'un rassemblement au Nebraska.
Écoutez Guillaume Lavoie, spécialiste en politique américaine et internationale, analyser le discours de Trump à l'émission La commission.
«Même quelqu'un de profondément malade, quelqu'un sur son lit de mort, qui a deux sous de sens politique, il ne propose pas de bombarder des villes de Californie. Qu'est-ce qui lui a passé par la tête? [...] Il n'y a pas un maudit politicien sur la planète qui peut dire une affaire comme ça, on est dans le domaine de la folie.»
Autres sujets abordés:
- Des déclarations du président sur la levée des taxes du «diesel teinté rouge»;
- Les dépenses astronomiques des élections de mi-mandat;
- La baisse de popularité de Donald Trump et la montée des démocrates.