Donald Trump déshumanise ses adversaires

En rassemblement partisan, Donald Trump a soutenu que l'Iran devrait bombarder des villes démocrates comme Los Angeles ou San Diego.

Le spécialiste en politique américaine, Guillaume Lavoie, revient sur la déclaration incendiaire du président américain, lundi dernier, lors d'un rassemblement au Nebraska.

Écoutez Guillaume Lavoie, spécialiste en politique américaine et internationale, analyser le discours de Trump à l'émission La commission.