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Donald Trump déshumanise ses adversaires

Luc sur les déclarations de Trump: «On est dans le domaine de la folie»

par 98.5

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11:53

Entendu dans

La commission

le 7 octobre 2026 13:46

Avec

Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau

et autres

Luc sur les déclarations de Trump: «On est dans le domaine de la folie»
Guillaume Lavoie / Cogeco Média

En rassemblement partisan, Donald Trump a soutenu que l'Iran devrait bombarder des villes démocrates comme Los Angeles ou San Diego. 

Le spécialiste en politique américaine, Guillaume Lavoie, revient sur la déclaration incendiaire du président américain, lundi dernier, lors d'un rassemblement au Nebraska.

Écoutez Guillaume Lavoie, spécialiste en politique américaine et internationale, analyser le discours de Trump à l'émission La commission

«Même quelqu'un de profondément malade, quelqu'un sur son lit de mort, qui a deux sous de sens politique, il ne propose pas de bombarder des villes de Californie. Qu'est-ce qui lui a passé par la tête? [...] Il n'y a pas un maudit politicien sur la planète qui peut dire une affaire comme ça, on est dans le domaine de la folie.»

Luc Ferrandez

Autres sujets abordés:

  • Des déclarations du président sur la levée des taxes du «diesel teinté rouge»;
  • Les dépenses astronomiques des élections de mi-mandat;
  • La baisse de popularité de Donald Trump et la montée des démocrates.

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