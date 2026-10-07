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Le fédéralisme autonomiste en débat

Avenir de la CAQ: quel rôle pour la «troisième voie»?

par 98.5

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Entendu dans

La commission

le 7 octobre 2026 12:24

Avec

Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
Avenir de la CAQ: quel rôle pour la «troisième voie»?
La commission / Cogeco Média

Mardi, Christine Fréchette, chef de la CAQ et première ministre sortante, a annoncé sa démission. 

Quelles seront les répercussions politiques pour la Coalition Avenir Québec (CAQ)?

Alors que le parti fait face à d'importants revers et qu'un chef intérimaire doit être désigné dans un délai de 30 jours, les commissaires s'interrogent sur l'avenir et la pertinence de la formation politique autonomiste. 

L'échange glisse ensuite sur la notion de la «troisième voie» défendue par la CAQ. 

Écoutez l'ouverture de La commission avec Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez, mercredi midi.

Nathalie Normandeau rappelle qu'il s'agit d'une posture autonomiste visant à affirmer le Québec au sein de la fédération canadienne tout en négociant davantage de pouvoirs avec Ottawa.

Luc Ferrandez se montre quant à lui très sceptique face aux gains réels de cette approche face au gouvernement fédéral, qualifiant les tentatives d'autonomie provinciale de luttes sans fin face aux tendances centralisatrices d'Ottawa.

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