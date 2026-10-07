Manifestations des lycéens en France

Alors que les lycéens poursuivent les soulèvements un peu partout en France, Nicolas Anoto du syndicat français de l'éducation UNSA, explique les revendications derrière les manifestations.

Parmi elles, on compte le manque de personnel enseignant, l'insalubrité des écoles et le nombre d'élèves par classe, qui est dans certains cas à 35.

Écoutez Nicolas Anoto, coordinateur éditorial du syndicat français UNSA Éducation et Carl Marchand, journaliste chez Cogeco Nouvelles faire le point à La commission.

De son côté, le journaliste Carl Marchand estime qu'un effet d'entraînement pourrait causer des soulèvements encore plus importants en France et que la crise des «gilets jaunes 2.0» risque de se concrétiser.