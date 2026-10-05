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Chronique américaine de Valérie Beaudoin

Élections de mi-mandat: le sprint final est lancé aux États-Unis

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Entendu dans

Le Québec maintenant

le 5 octobre 2026 17:30

Avec

Gino Chouinard
Gino Chouinard
Valérie Beaudoin
Valérie Beaudoin
Élections de mi-mandat: le sprint final est lancé aux États-Unis
La chronique américaine de Valérie Beaudoin / Cogeco Média

À moins d'un mois des élections de mi-mandat américaines, la lutte s'annonce particulièrement serrée entre les démocrates et les républicains pour le contrôle du Sénat et de la Chambre des représentants.

Alors que la motivation des électeurs démocrates s'appuie largement sur leur opposition au camp adverse, Donald Trump multiplie les rassemblements dans les États conservateurs pour mobiliser ses partisans, promettant notamment un chèque de 5 000 $ à chaque adulte américain si son parti conserve le contrôle des deux chambres.

Écoutez la chroniqueuse politique américaine, Valérie Beaudoin, à ce sujet, lundi, lors de l’émission Le Québec maintenant.

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