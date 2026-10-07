Trois ans jour pour jour après l'attaque du Hamas en Israël, l'analyste Jean-François Lépine répond aux questions des auditeurs de Lagacé le matin sur l'escalade du conflit israélo-palestinien.
Il revient sur les failles de sécurité entourant le 7 octobre 2023, la polarisation croissante de la société israélienne et l'affaiblissement des perspectives de paix à deux États.
Écoutez le chroniqueur politique international brosser le portrait de la situation en Israël, Gaza et la Cisjordanie, mercredi matin au micro de Patrick Lagacé.
«Quand tu es la puissance la plus importante dans un conflit, quand tu es l'armée la plus puissante du Moyen-Orient, quand tu es un pays prétendument démocratique... tu as le devoir de trouver la solution.»