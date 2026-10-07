Trois ans jour pour jour après l'attaque du Hamas en Israël, l'analyste Jean-François Lépine répond aux questions des auditeurs de Lagacé le matin sur l'escalade du conflit israélo-palestinien.

Il revient sur les failles de sécurité entourant le 7 octobre 2023, la polarisation croissante de la société israélienne et l'affaiblissement des perspectives de paix à deux États.

Écoutez le chroniqueur politique international brosser le portrait de la situation en Israël, Gaza et la Cisjordanie, mercredi matin au micro de Patrick Lagacé.