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Les étudiants manifestent en France

«La patience des policiers commence à être pas mal plus courte»

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Entendu dans

Lagacé le matin

le 7 octobre 2026 08:26

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Carl Marchand
Carl Marchand
«La patience des policiers commence à être pas mal plus courte»
La vive tension règne toujours autour de Sciences Po et dans plusieurs lycées français. / Carl Marchand / Cogeco Média

La vive tension règne toujours autour de Sciences Po et dans plusieurs lycées français. 

Les étudiants et lycéens manifestent contre la dégradation de leurs conditions d'apprentissage, déplorant le manque de matériel, de professeurs et la surpopulation des classes.

Rejoints par des adultes, des militants et des députés de La France insoumise, les manifestants font face à un imposant dispositif policier.

Malgré l'usage de bombes lacrymogènes et le périmètre de sécurité élargi par les forces de l'ordre, la mobilisation ne faiblit pas à l'approche des grands boulevards parisiens. 

Écoutez le journaliste terrain Carl Marchand de Cogeco Média brosser le portrait de la situation, en direct de Paris, mercredi à Lagacé le matin

«Il y a des députés [du parti politique de gauche] La France insoumise... C'est un peu comme si Québec solidaire avait vraiment été au front, en avant dans les lignes lors de grosses manifestations du Printemps érable.»

Carl Marchand

PHOTOS | Les lycéens prennent d'assaut la rue en France

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Carl Marchand, envoyé spécial de l'émission Lagacé le matin, en France.

Source: Cogeco Média

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Carl Marchand, envoyé spécial de l'émission Lagacé le matin, en France.

Source: Cogeco Média

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Carl Marchand, envoyé spécial de l'émission Lagacé le matin, en France.

Source: Cogeco Média

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Carl Marchand, envoyé spécial de l'émission Lagacé le matin, en France.

Source: Cogeco Média

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Carl Marchand, envoyé spécial de l'émission Lagacé le matin, en France.

Source: Cogeco Média

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Carl Marchand, envoyé spécial de l'émission Lagacé le matin, en France.

Source: Cogeco Média

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Carl Marchand, envoyé spécial de l'émission Lagacé le matin, en France.

Source: Cogeco Média

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Carl Marchand, envoyé spécial de l'émission Lagacé le matin, en France.

Source: Cogeco Média

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Carl Marchand, envoyé spécial de Lagacé le matin, en France.

Source: Cogeco Média

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Carl Marchand, envoyé spécial de l'émission Lagacé le matin, en France.

Source: Cogeco Média

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