Les étudiants manifestent en France

La vive tension règne toujours autour de Sciences Po et dans plusieurs lycées français.

Les étudiants et lycéens manifestent contre la dégradation de leurs conditions d'apprentissage, déplorant le manque de matériel, de professeurs et la surpopulation des classes.

Rejoints par des adultes, des militants et des députés de La France insoumise, les manifestants font face à un imposant dispositif policier.

Malgré l'usage de bombes lacrymogènes et le périmètre de sécurité élargi par les forces de l'ordre, la mobilisation ne faiblit pas à l'approche des grands boulevards parisiens.

Écoutez le journaliste terrain Carl Marchand de Cogeco Média brosser le portrait de la situation, en direct de Paris, mercredi à Lagacé le matin.