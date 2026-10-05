Dès 18h30, le réseau Cogeco Média déploie une couverture spéciale pour la 44e élection générale du Québec, avec l'animateur Philippe Cantin.

Entouré de Nathalie Normandeau, de Jérôme Landry et d'un panel d'analystes, il proposera un survol complet et en direct grâce à des journalistes déployés dans toutes les régions de la province et aux quartiers généraux des chefs politiques.

Écoutez l'animateur Philippe Cantin aborder le tout, lundi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.