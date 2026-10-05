Dès 18h30, le réseau Cogeco Média déploie une couverture spéciale pour la 44e élection générale du Québec, avec l'animateur Philippe Cantin.
Entouré de Nathalie Normandeau, de Jérôme Landry et d'un panel d'analystes, il proposera un survol complet et en direct grâce à des journalistes déployés dans toutes les régions de la province et aux quartiers généraux des chefs politiques.
Écoutez l'animateur Philippe Cantin aborder le tout, lundi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.
«On a une très belle émission d'avant-match à compter de 18h30 jusqu'à 20h. Et à partir de 20h, les résultats vont commencer à sortir assez rapidement [...] parce que le vote par anticipation a été très important»
Alors que de nombreuses luttes s'annoncent extrêmement serrées d'un bout à l'autre du Québec, l'équipe d'experts analysera le dépouillement rapide du vote par anticipation et suivra l'évolution des tendances jusqu'au dévoilement des résultats finaux.