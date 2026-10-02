Extraits inédits

La réédition très attendue de l'album Rubber Soul des Beatles marque le retour sur une étape charnière de l'histoire du groupe le plus populaire de l'histoire. Cette nouvelle édition propose 24 enregistrements de sessions, 20 prises inédites ainsi que 3 démos.

On y découvre notamment des versions alternatives de titres phares, tels que Drive My Car, Little Girl, We Can Work It Out, I'm Looking Through You et Run for Your Life, offrant un accès privilégié au cœur du processus créatif du groupe.

Écoutez la chronique culturelle de Catherine Beauchamp, vendredi, à l'émission Le Québec maintenant.