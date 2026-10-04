Conférence dans une classe de sixième année

De passage dans une classe de sixième année pour donner une conférence sur le thème des élections, le chroniqueur Frédéric Bérard s'attendait à devoir meubler le temps face à des enfants peu intéressés.

C'est tout le contraire qui s'est produit: bombardé de questions percutantes sur le racisme, l'itinérance ou le référendum, il a été ébloui par la maturité et les propositions politiques des élèves.

Écoutez le chroniqueur et avocat Frédéric Bérard faire le point dimanche matin, au micro de l'animateur Denis Lévesque.