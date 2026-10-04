Conférence dans une classe de sixième année

De passage dans une classe de sixième année pour donner une conférence sur le thème des élections, le chroniqueur Frédéric Bérard s'attendait à devoir meubler le temps face à des enfants peu intéressés.
C'est tout le contraire qui s'est produit: bombardé de questions percutantes sur le racisme, l'itinérance ou le référendum, il a été ébloui par la maturité et les propositions politiques des élèves.
Écoutez le chroniqueur et avocat Frédéric Bérard faire le point dimanche matin, au micro de l'animateur Denis Lévesque.
«Si j'écoutais ça, je prenais des notes tellement je trouvais ça inspirant. J'avais le goût de dire la campagne, c'est ici qu'elle devrait se passer.»