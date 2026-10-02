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Hockey des Canadiens

Tricolore: Chris Kreider aura besoin d'un peu de temps pour s'acclimater

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Le Québec maintenant

le 2 octobre 2026 16:04

Avec

Gino Chouinard
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Jérémie Rainville
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Tricolore: Chris Kreider aura besoin d'un peu de temps pour s'acclimater
Les réglages défensifs du Canadien et les métaphores de Martin St-Louis sont au cœur de la préparation à Pittsburgh. / Nathan Denette / La Presse canadienne

Les réglages défensifs du Canadien et les métaphores de Martin St-Louis sont au cœur de la préparation à Pittsburgh.

En vue du deuxième match de la saison contre les Penguins de Pittsburgh, les Canadiens de Montréal tentent de corriger les lacunes observées lors du match d'ouverture contre Toronto.

Malgré la victoire, l'équipe a concédé 22 revirements dans son propre territoire, une situation qui a forcé le gardien Jakub Dobes à se signaler pour sauver la mise.

Écoutez le descripteur Martin McGuire aborder le tout, vendredi après-midi, en compagnie de Jérémie Rainville à l'émission de Gino Chouinard.

Par ailleurs, l'entraîneur-chef demande de la patience avec la nouvelle combinaison du premier trio, où Chris Kreider continue de s'adapter à ses coéquipiers Nick Suzuki et Cole Caufield à l'occasion de ce début de calendrier.

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