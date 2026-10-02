Élections provinciales 2026

À quelques jours du scrutin, les chefs des différents partis politiques multiplient les appels au vote stratégique auprès des électeurs indécis.

Éric Duhaime cible les caquistes déçus, Charles Milliard s'adresse aux conservateurs et caquistes insatisfaits, tandis que Christine Fréchette et la CAQ intensifient leurs mises en garde contre la tenue d'un éventuel référendum par le Parti Québécois.

Écoutez le chef du bureau parlementaire pour Cogeco Média à l’Assemblée nationale, Louis Lacroix, aborder le tout, vendredi après-midi, à l'émission de Gino Chouinard.

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