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Élections provinciales 2026

Fin de campagne: appel au vote stratégique et retour sur les promesses

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Entendu dans

Le Québec maintenant

le 2 octobre 2026 15:39

Avec

Gino Chouinard
Gino Chouinard
Louis Lacroix
Louis Lacroix
Fin de campagne: appel au vote stratégique et retour sur les promesses
Louis Lacroix / Cogeco Média

À quelques jours du scrutin, les chefs des différents partis politiques multiplient les appels au vote stratégique auprès des électeurs indécis.

Éric Duhaime cible les caquistes déçus, Charles Milliard s'adresse aux conservateurs et caquistes insatisfaits, tandis que Christine Fréchette et la CAQ intensifient leurs mises en garde contre la tenue d'un éventuel référendum par le Parti Québécois.

Écoutez le chef du bureau parlementaire pour Cogeco Média à l’Assemblée nationale, Louis Lacroix, aborder le tout, vendredi après-midi, à l'émission de Gino Chouinard.

Autres sujets abordés:

  • Les engagements du Parti conservateur d'Éric Duhaime en matière de justice;
  • Les promesses en santé par le PCQ et la plateforme de télémédecine mise de l'avant par le PLQ;
  • L'engagement de Paul St-Pierre Plamondon de construire un pont de quatre milliards de dollars sur la rivière Saguenay et sa volonté de faire reconnaître Charlevoix comme une région éloignée.

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