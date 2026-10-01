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25 % d'aînés de 65 ans et plus en 2031

Instaurer un programme québécois de gériatrie axé sur la coordination des soins

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Le Québec maintenant

le 1 octobre 2026 17:48

Avec

Gino Chouinard
Gino Chouinard
Instaurer un programme québécois de gériatrie axé sur la coordination des soins
Gino Chouinard / Cogeco Média

Selon les chiffres de l’ONU, il y a 1,2 milliard de personnes âgées de plus de 60 ans. La journée nationale des aînés est une belle occasion de célébrer les personnes aînées.

Afin de faire face au vieillissement de la population, la présidente de l’association des gériatres s’est alliée avec 11 autres signataires pour demander au futur gouvernement de mettre en place un programme québécois de gériatrie.

Écoutez à ce sujet la Dre Julia Chabot, présidente de l'Association des médecins gériatres du Québec, avec Gino Chouinard.

D'ici 2031, le Québec comptera 25 % de personnes de 65 ans et plus d’ici 2031 selon l’ONU.

La Dre Chabot plaide pour un programme québécois de gériatrie axé sur la coordination des soins, la formation des professionnels, l’intégration d’infirmières pivots et le soutien à la première ligne, afin de mieux répondre aux besoins complexes des aînés et valoriser leur place dans la société.

Des discussions ont eu lieu avec les partis politiques pour encourager l’action gouvernementale.

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