Face à l'explosion des coûts des loyers et à l'inaccessibilité résidentielle, l'Espagne est secouée par une importante vague de contestation.

À Madrid, sur la Puerta del Sol, des centaines de manifestants campent depuis près d'une semaine pour exiger des mesures urgentes du gouvernement.

Écoutez le journaliste indépendant basé à Madrid, Romain Chauvet, aborder le tout, vendredi après-midi, à l'émission de Gino Chouinard.

Il explique que la tension politique a grimpé d'un cran au Parlement espagnol après le rejet, par l'opposition et les indépendantistes, de deux décrets censés freiner la crise.